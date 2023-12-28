ОКБ зафиксировало снижение объемов POS-кредитования в ноябре на 16%

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в ноябре было выдано 421,69 тыс. POS-кредитов на 30,28 млрд рублей, против 498,30 тыс. кредитов на 36,22 млрд рублей в октябре

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объемы выдач новых POS-кредитов (кредитов, выдаваемых в торговых точках) в ноябре упали по сравнению с октябрем текущего года на 16%, а количество - на 15%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно данным бюро, в ноябре 2023 года было выдано 421,69 тыс. POS-кредитов на 30,28 млрд рублей, против 498,30 тыс. кредитов на 36,22 млрд рублей в октябре. Средний чек по товарным кредитам практически не претерпел изменений и снизился за месяц всего на 1%, с 73 тыс рублей до 72 тыс рублей. В годовом отношении количество POS-кредитов сократилось на 25%, а объемы выросли на 3%. В ноябре прошлого года было выдано 564,91 тыс. POS-кредитов на 29,51 млрд рублей. Средний чек в годовом отношении вырос на 37%: в ноябре 2022 года он составлял 52 тыс. рублей.

Также из данных ОКБ следует, что по объемам выдач товарных кредитов в пятерку регионов-лидеров в ноябре вошли: Москва - 27,09 тыс. кредитов на 2,95 млрд рублей, Московская область - 23,97 тыс. кредитов на 2,28 млрд рублей, Санкт-Петербург - 16,79 тыс. кредитов на 1,54 млрд рублей, Краснодарский край - 18,14 тыс. кредитов на 1,40 млрд рублей и Татарстан - 13,30 тыс. кредитов на 936 млн рублей.

Так, во всех регионах из числа ТОП-30 по выдачам POS-кредитов наблюдается сокращение их объемов и количества. Наибольшее снижение зафиксировано в Дагестане, где объемы POS-кредитования снизились за месяц на 31%, а количество выданных кредитов - на 32%. В ноябре текущего года в республике было выдано 3,74 тыс. товарных кредитов на 288 млн рублей, против 5,49 тыс. кредитов на 416 млн рублей месяцем ранее.

Помимо этого, бюро сообщило, что самые крупные POS-кредиты в ноябре текущего года (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) брали жители Москвы - в среднем 109 тыс. рублей, Московской области - 95 тыс. рублей, Санкт-Петербурга - 92 тыс. рублей, Ленинградской области - 80 тыс. рублей и Краснодарского края - 77 тыс. рублей. Несмотря на общее падение объемов и количества выдач товарных кредитов, размер среднего чека по ним в разных регионах вел себя по-разному. В большинстве регионов зафиксировано его снижение, заметнее всего - на 6% - в Красноярском крае. В Челябинской и Нижегородской областях, а также Приморском крае и респ. Северная Осетия - Алания средний размер выданных POS-кредитов остался на прежнем уровне. В нескольких регионах он незначительно вырос: наибольший прирост в 4% зафиксирован в Пермском крае.