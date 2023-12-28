ЦБ России назвал правила распознавания мошенников по телефону

В Центробанке отметили, что настоящие работники регулятора не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России в Telegram-канале написал, как распознать мошенников и какие меры следует принять в случае взаимодействия с аферистами.

"Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали, сразу кладите трубку", - говорится в сообщении.

В публикации ЦБ рассказал о часто используемых схемах аферистов. Например, если гражданин не оставлял заявку, а ему сообщают о предварительно одобренном кредите, то продолжать беседу не следует. "Не продолжайте разговор. Иначе, сказав лишнего, вы точно поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить деньги", - отмечается в посте.

Кроме того, регулятор отметил, что настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций, а сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону, не запрашивают финансовые данные и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников. "Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента. Если у банка возникнут сомнения, его представитель может написать вам в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но, в отличие от жулика, настоящий работник банка звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операции по карте", - говорится в публикации.

ЦБ напоминает, что аферисты предлагают заменить сим-карты. Но делать этого не стоит, поскольку у сим-карты мобильного оператора нет срока годности и она не нуждается в замене по этой причине. Как сказано в сообщении регулятора, отличить мошенника от настоящего специалиста службы безопасности легко: первый будет интересоваться данными вашей карты или кодом из СМС, который является аналогом собственноручной подписи россиян, его никогда и никому нельзя сообщать или пересылать.

"Если с вами заговорили о деньгах и счетах, положите трубку и позвоните по официальному телефону организации или на горячую линию. Номер нужно набрать вручную. Не поддавайтесь на уловки мошенников", - заключил регулятор.