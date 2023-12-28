Посол РФ в Вене: Австрия использовала российский газ для создания своей экономики

Дмитрий Любинский отметил, что между политическими заявлениями нынешнего руководства республики и реальностью существует "довольно большая пропасть"

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. База австрийской экономики была создана за счет выгодных поставок газа из России. Об этом заявил ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Они получают газ по долгосрочным выгодным контрактам, на которых десятилетиями строилась база австрийской экономики. База развитой экономики с нашим непосредственным участием", - заявил дипломат. По его словам, между политическими заявлениями нынешнего руководства Австрии и реальностью существует "довольно большая пропасть". "Когда отказ от российского газа ставится в качестве политической цели - это малореально. Австрия находится в сердце континента, у нее нет доступа к морю. Переход на сжиженный природный газ повлечет существенные расходы", - пояснил Любинский.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн подчеркивал, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в октябре этого года 90% газового импорта Австрии составляли поставки из РФ.