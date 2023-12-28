Forbes: РЖД возглавили рейтинг крупнейших работодателей России

На втором месте оказалась компания "Газпром", на третьем - торговый холдинг "Магнит"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) заняла первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших российских работодателей. В 2022 году в РЖД работали 701 164 сотрудника.

На втором месте списка расположился "Газпром" (492 200 человек). Замыкает тройку лидеров торговый холдинг "Магнит", в котором в 2022 году работали 361 000 человек. В десятку крупнейших компаний-инвесторов также вошли X5 Group (344 774 человека), "Роснефть" (336 200 человек), Росатом (329 200 человек), "Почта России" (305 014 человек), "Россети" (213 400 человек), Сбербанк (210 661 человек) и Роскосмос (181 100 человек).

"Обычно в списках Forbes компании или люди ранжированы по какому-то показателю за строго определенный период времени или на конкретную дату, например, по прибыли за 2022 год или по размеру личного капитала на 15 апреля 2023 года. В рейтинге крупнейших работодателей мы отошли от такой практики. Из-за закрытия годовой отчетности российскими компаниями Forbes столкнулся с нехваткой данных, но так как численность сотрудников не так сильно подвержена изменениям, как финансовые показатели, то для ряда компаний мы использовали данные за 2021 и 2020 годы", - отмечается в сообщении.

По сведениям издания, суммарная численность персонала 50 компаний, вошедших в рейтинг Forbes, превысила 5,98 млн человек. 30 компаний в списке принадлежат частным владельцам, 20 прямо или косвенно контролируются государством.