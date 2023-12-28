В России 67% опрошенных хотят в 2024 году иметь доход от 100 тыс. рублей в месяц

При этом оптимальной сумму в 100-200 тыс. рублей сочли бы 37% респондентов, 200-300 тыс. рублей - 14%, следует из данных "ПСБ Благосостояние"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (67%) хотели бы в 2024 году иметь доход не менее 100 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного "ПСБ Благосостояние" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Участникам опроса предлагалось рассказать, какой ежемесячный доход они хотели бы иметь в 2024 году. Большинство назвали минимальной планку в 100 тыс. рублей. В частности, 37% сочли бы оптимальной сумму в 100-200 тыс. рублей, 14% - 200-300 тыс. рублей, 18% хотели бы получать более крупные суммы. В то же время каждый третий (33%) респондент был бы удовлетворен доходом до 100 тыс. рублей.

Также респондентам предлагалось ответить на вопрос, есть ли у них финансовые пожелания на 2024 год, и если да, то какие. Более трети опрошенных хотели бы в новом году увеличить доход (38%), сменить работу (29%) или открыть собственный бизнес (21%).

19% опрошенных планируют сформировать финансовую подушку безопасности, а 18% - начать инвестировать. Каждый седьмой россиянин (14%) в 2024 году был бы не против оптимизировать расходы и уменьшить количество спонтанных трат, а каждый восьмой (12%) намерен сделать крупную покупку, 11% респондентов хотели бы погасить кредиты.

Более трети (35%) респондентов хотели бы повысить уровень своего дохода примерно на треть, а каждый пятый - приблизительно в полтора раза. Чтобы реализовать свои планы, россияне планируют добиваться повышения зарплаты, формировать источники пассивного дохода и менять место работы (33%, 25% и 21% соответственно).

Опрос проводился среди более 1,5 тыс. россиян по всей стране.