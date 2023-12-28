Эксперт: зарплаты опытных IT-специалистов в 2024 году могут составить от 500 тыс. рублей

Заработные платы специалистов уровня Lead могут составить минимум 800 тыс. рублей, добавила эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, Executive search и управлению персоналом в условиях цифровой трансформации бизнеса Катерина Казакова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заработные платы IT-специалистов уровня Senior в 2024 году могут составить минимум 500 тыс. рублей, уровня Lead - минимум 800 тыс. рублей. Об этом рассказала ТАСС эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, Executive search и управлению персоналом в условиях цифровой трансформации бизнеса Катерина Казакова.

"Уход различных зарубежных IT-компаний с российского рынка нередко сопровождался релокацией части сотрудников из России. При этом, уходя, компании старались забрать с собой самых высококвалифицированных специалистов. Это привело к краткосрочному снижению качества специалистов на рынке и росту дефицита высококвалифицированных специалистов при росте их заработных плат", - отметила эксперт.

Например, в секторе информационной безопасности не хватает опытных DevSecOps-специалистов, Application Security инженеров, антифрод-специалистов, размеры заработных плат которых для специалистов Senior уровня могут составлять от 500 тыс. рублей, для специалистов Lead уровня - от 800 тыс. рублей, подчеркнула Казакова.

"Для решения задач импортозамещения важную роль стали играть Open Source - решения. В связи с этим увеличился спрос на IT-специалистов, которые смогут взять на поддержку Open Source - решение и развивать как собственный продукт. Заработные платы таких специалистов нередко "улетают в космос", - сообщила эксперт. По ее данным, фиксированная часть заработной платы администратора баз данных Senior уровня с обширным опытом администрирования СУБД (система управления базами данных) PostgreSQL, которая является Open Source - решением, может составлять от 600 тыс. рублей, администратора Lead уровня - от 800 тыс. рублей.

В середине декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство видит замедление темпов роста заработных плат в IT-индустрии. По словам министра, это хороший знак, который говорит об охлаждении рынка.