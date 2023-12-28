"Известия": в России хотят упростить выдачу виз иностранным инвесторам

Предполагается, что нововведение будет касаться предпринимателей, вложивших в проекты в РФ 100 млн рублей, отмечает издание

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" предложила упростить механизм выдачи виз для привлечения иностранных инвесторов в РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо организации в адрес Минэкономразвития РФ.

По данным издания, в России готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов. "Деловая Россия" предлагает Минэкономразвития запустить многократную деловую визу на три года вместо одного. При этом оформлять ее собираются для тех, кто вложил в проекты в РФ 100 млн рублей (или около $1 млн). Предполагается, что такой документ будет выдаваться по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений (помимо авторов письма, в РФ также действуют ТПП, РСПП и "Опора России").

Уточняется, что на сегодняшний день получить визу можно сроком максимум на один год, но фактически в стране можно находиться не более 90 дней в каждом из полугодий.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов объяснил, что инвесторы из дружественных стран проявляют особый интерес к участию в значимых проектах в регионах РФ. Он также добавил, что ходатайство бизнес-объединений нужно, поскольку они владеют информацией об иностранных партнерах, готовых заключить инвестиционные соглашения. Такой механизм позволит обеспечить качественное и эффективное информирование бизнесменов о новом механизме выдачи деловых виз, а также снимет дополнительную нагрузку на федеральные ведомства по первичной оценке иностранных предпринимателей, рассказал Панов.

Как пояснил президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, предлагаемый "Деловой Россией" алгоритм должен обеспечивать быстрое и простое оформление многократных инвестиционных виз с длительными сроками действия.

В Минэкономразвития сообщили изданию, что совместно с заинтересованными ведомствами и "Деловой Россией" ведут работу над запуском многократной бизнес-визы для иностранных инвесторов. Предложение относительно ходатайства прорабатывается.