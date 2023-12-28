На Чукотке намерены добиться пересмотра коэффициентов для строительства в Арктике

Фактическая стоимость работ в регионе выше среднероссийских показателей, отметил глава округа Владислав Кузнецов

ТАСС, 28 декабря. Власти Чукотки считают необходимым введение дополнительного повышающего коэффициента на проведение строительных работ в арктических регионах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.

"У нас на Чукотке фактическая стоимость строительства выше не только среднероссийских показателей, но и средней стоимости по Дальнему Востоку: все строительные материалы к нам завозятся. Работаем, чтобы изменить эту ситуацию. Подход к северным территориям должен быть особым. Будем добиваться введения для арктических регионов дополнительного повышающего коэффициента на проектирование, строительные работы и капитальные ремонты", - написал глава Чукотки.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в 2023 году на Чукотке построено более 5,5 тыс. кв. м жилья. Это больше, чем нормативный показатель, который установил для округа Минстрой России.