Японская Daihatsu может понести убытки в размере $700 млн из-за скандала с краш-тестами

По данным газеты Nikkei, финансовые потерикомпании связаны с приостановкой производства автомобилей на всех заводах концерна в стране и упущенными продажами

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Японская автомобильная компания Daihatsu при наихудшем сценарии может понести убытки в размере 100 млрд иен ($700 млн) из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Такие данные приводятся в прогнозе газеты Nikkei.

Финансовые потери связаны с приостановкой производства автомобилей на всех заводах концерна в Японии и упущенными продажами. Сроки возобновления сборки на предприятиях пока не определены. Кроме того, Daihatsu намерена вести переговоры со своими поставщиками о компенсациях из-за остановки производства. Также рассматривается возможность оказания поддержки небольшим дилерским центрам.

Сумма прогнозируемого убытка эквивалентна чистой прибыли, полученной концерном за 2022 год (102,2 млрд иен). Эта ситуация отразится также на крупнейшем автомобильном концерне Toyota Motor, поскольку Daihatsu является его дочерней компанией. Хотя доля Daihatsu составляет всего 3% от общей прибыли Toyota Motor, скандал уже привел к снижению стоимости акций автогиганта до минимума за два месяца.

Daihatsu на протяжении долгого времени фальсифицировала данные для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей. В апреле компания обнаружила такие нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была созвана независимая комиссия. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.

В 2022 году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino произвели по всему миру 10,51 млн автомобилей. При этом на Daihatsu приходится порядка 1,7 млн единиц. Daihatsu специализируется на производстве компактных малолитражных автомобилей. Она тесно сотрудничает с Toyota с 1967 года. С 2016 года компания на 100% принадлежит Toyota. На японском рынке на Daihatsu приходится около трети продаж в сегменте малолитражек.