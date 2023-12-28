Новые власти Аргентины включили 41 госкомпанию в список для приватизации

В перечень попали нефтегазовая организация YPF, авиакомпания Aerolineas Argentinas, банк Banco Nación, обеспечивающее водоснабжение предприятие Aysa, оператор геостационарной связи ARSAT, государственные СМИ

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Аргентины в среду внесло на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает приватизацию 41 государственной компании, в том числе нефтегазовой YPF.

"Учитывая необходимость сконцентрировать деятельность государства на его основных функциях, <...> предусматривается приватизация определенных госкомпаний с целью обеспечения большей конкуренции и экономической эффективности, сокращения налоговой нагрузки, улучшения качества предоставляемых услуг, стимулирования частных инвестиций и повышения профессионального уровня управления компаниями", - говорится в законопроекте.

Помимо YPF, в списке значатся авиакомпания Aerolineas Argentinas, банк Banco Nación, обеспечивающая водоснабжение компания Aysa, оператор геостационарной связи ARSAT, железнодорожная компания Ferrocarriles Argentinos, оператор почтовых услуг Correo Argentino, а также государственные СМИ.

10 декабря в должность президента Аргентины вступил Хавьер Милей. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию всех госкомпаний.