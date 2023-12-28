На российском рынке в 2024 году появятся бренды молодежной и детской одежды из Китая

Глава направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева отметила, что открытия магазинов ожидаются в Москве к концу первого полугодия

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Два китайских бренда - молодежный Semir и детский Balabala - планируют выйти на российский рынок в 2024 году, открытия магазинов ожидаются в Москве к концу первого полугодия, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

"Структура Вячеслава Шикулова (партнер брендов Samsonite, Guess, Boggi) собирается открыть в России магазины двух китайских брендов - молодежный Semir и детский Balabala. По плану первые открытия состоятся в 2024 году", - сказала собеседница агентства.

Как рассказала Кермедчиева, ретейлер рассматривает площадки в топовых торговых центрах Москвы, в частности, Semir ведет переговоры с "Авипарком", а также в магазинах "МЕГА". Первые открытия ожидаются к концу первого полугодия, но возможно, и к лету, прогнозирует эксперт. По ее словам, магазины Semir занимают площадь в среднем 300 кв. м, Balabala - 150-200 кв. м.

Развитие китайских брендов одежды в РФ будет зависеть от ценовой политики, стратегии, а также ориентации на целевую аудиторию, высказала мнение в беседе с ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Она напомнила, что в 2022 году в Россию пришел китайский бренд спортивной одежды Li-Ning, а в 2024 году планирует повторно выйти спортивный бренд Sprandi, который был популярен в РФ в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

О брендах

Zhejiang Semir Garment Company Limited - китайская швейная компания, которая разрабатывает, производит и продает готовую одежду под брендами Semir и Balabala. Входит в десятку крупнейших производителей одежды Китая и в 500 крупнейших частных компаний страны.

Balabala - один из ведущих брендов на рынке детской одежды Китая и Азии. Относится к средней ценовой категории, специализируется на одежде и аксессуарах для детей до 14 лет. Balabala объединяет более 4,8 тыс. магазинов в Китае и за его пределами.

Semir - молодежный бренд доступного ценного сегмента. Имеет более чем 3 тыс. магазинов, в 2022 году Semir официально запустил онлайн-магазин с международной доставкой.