Упаковщик подарков и контролер катка вошли в топ новогодних вакансий в России

В списке также оказались мобильный фотограф для съемки световых праздничных конструкций, дизайнер и инструктор по горным лыжам, сообщили эксперты сервисов "Работа.ру" и "Подработка"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Упаковщик подарков, контролер катка и мобильный фотограф для съемки световых праздничных конструкций к Новому году вошли в подборку новогодних вакансий сервисов "Работа.ру" и "Подработка". Таким специалистам предлагают зарплату от 30 тыс. до 157 тыс. рублей, рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

"Упаковщика новогодних подарков с зарплатой до 157 тыс. рублей ищут в Москве. Кандидат должен быть готов проживать на территории работодателя во время вахты. Приветствуются соискатели с опытом работы на складе. Компания предоставляет одежду и транспорт до места работы", - говорится в подборке вакансий.

В топ предложений также включили вакансию новогоднего дизайнера в Новосибирске, зарплата - до 100 тыс. рублей. Соискателю предстоит заниматься декором новогодних композиций, фотозон, украшением фасадов зданий. Также в Сочи ищут инструктора по горным лыжам с зарплатой от 80 тыс. рублей. Сотруднику нужно будет проводить индивидуальные и групповые занятия, следить за безопасностью гостей на склоне.

В Москве требуется актер в квест с зарплатой до 80 тыс. рублей, ему нужно будет проводить перформанс для подростков и взрослых и инструктаж для посетителей перед игрой, отвечать на звонки и работать с бронями через crm-систему, а также быть готовым к ненормированному графику с приездом на локацию под игры. Такую же зарплату предлагают детскому аниматору, кандидату нужно проводить интересные шоу-программы для детей и подростков.

Контролера катка с заработной платой от 30 тыс. рублей ищут в Нижнем Новгороде, работодатель предлагает сменный график работы, оборудованную зону отдыха для сотрудников и доставку работников до дома после смены. А в Москве находятся в поиске мобильного фотографа. Среди обязанностей - съемка световых праздничных конструкций к Новому году в ночное время по всей Москве в составе бригады монтажников или самостоятельно и составление фотоотчета в заданном формате.