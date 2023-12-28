Посол РФ заявил о важности проекта строительства АЭС при участии Росатома для Буркина-Фасо

Алексей Салтыков пояснил, что потребности республики в энергии превосходят возможности

НАЙРОБИ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Проект строительства АЭС, реализуемый российским Росатомом в Буркина-Фасо, очень важен для развития энергетики и промышленности африканской страны. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.

Ранее Росатом и Минэнерго Буркина-Фасо на Российской энергетической неделе в Москве подписали меморандум о взаимопонимании по строительству АЭС. Кроме того, лидер африканской страны Ибрагим Траоре заявил российскому президенту Владимиру Путину в ходе саммита Россия - Африка о важности для Буркина-Фасо развития ядерной энергетики для удовлетворения потребностей в электричестве.

"Процесс по строительству АЭС находится на начальном этапе, был заключен меморандум, после чего делегация из Буркина-Фасо отправилась с ознакомительным визитом на предприятия атомной отрасли в Россию", - сообщил посол. По его словам, впоследствии буркинийская сторона будет развивать проект строительства АЭС у себя в стране. "Этот вопрос очень важен для Буркина-Фасо, поскольку потребности в энергии превосходят возможности. Так что АЭС будет иметь особенное значение для энергетики и развития промышленности страны", - подчеркнул российский дипломат.

Росатом реализует проект строительства АЭС "Эд-Дабаа" в Египте. Также есть планы по развитию ядерной энергетики с Бурунди, Замбией, Суданом, Угандой и Эфиопией.