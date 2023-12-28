В Новосибирской области запустили два новых газопровода

Новые сети протяженностью 15,5 км создали техническую возможность подключения к газоснабжению почти 400 домовладений

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Новые газопроводы протяженностью более 15 км запустили в городе Каргат Новосибирской области, где проживает более 8 тыс. человек. Они позволят выполнить все заявки на догазификацию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Жители Каргата получили настоящий новогодний подарок - в городе введены в эксплуатацию новые газопроводы, которые позволят выполнить все заявки на догазификацию, первые дома уже подключены к природному газу", - приводит пресс-служба слова замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова.

В городе построено два объекта: это сеть газораспределения низкого давления с газопроводами и сеть газораспределения высокого и низкого давления. Новые сети протяженностью 15,5 км создали техническую возможность подключения к газоснабжению почти 400 домовладений. Сейчас от жителей города принято 342 заявки на догазификацию, по большей части из них заключены договоры на присоединение к новым сетям. Домовладения будут подключатся к природному газу по мере их технической готовности.

В Новосибирской области действуют меры социальной поддержки при газификации домовладений. Льготным категориям граждан предусмотрена компенсация до 100 тыс. рублей, предоставляемая в размере фактически понесенных расходов; для всех граждан предусмотрены льготные кредиты - из областного бюджета компенсируется 3/4 от суммы фактически уплаченных процентов по кредиту на мероприятия по установке газового оборудования. Максимальная сумма кредита - 200 тыс. рублей, срок - до 5 лет.

Ранее министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал журналистам, что на конец 2023 года газ в регионе проведен в 160 тыс. домовладений. Догазификация идет в 153 населенных пункта в 17 районах. В 2024 году в планы министерства входит обеспечить природным газом более порядка 10 тыс. домовладений.