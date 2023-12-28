Эксперт заявил о росте использования ИИ-решений на B2C-рынке РФ на 60% за год

Директор направления Data Fusion "Лиги" Александр Кобозев ожидает, что в 2024 году искусственный интеллект в России ожидает бурный рост

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в сегменте business-to-customer (бизнес - потребителю) в 2023 году использовались на 55-60% чаще, чем в предыдущем, подсчитали для ТАСС в IT-компании "Лига цифровой экономики".

Как поясняет директор направления Data Fusion "Лиги" Александр Кобозев, на этом потребительском рынке в 2023 году главные места достались чат-ботам и голосовым ассистентам, а также рекомендательным системам и программам для синтеза голоса и картинок. "За последний год в B2C-сегменте рост использования решений на базе искусственного интеллекта составил 55-60% по сравнению с прошлым годом", - привел он свои данные.

Эксперт ожидает, что в 2024 году ИИ в России ожидает бурный рост. Причина этому - поддержка государства, огромный потенциал для роста в бизнесе, а также растущая производительность вычислительных систем. Крупные отечественные игроки также уделяют ИИ свое внимание, и в целом Кобозев "настроен крайне оптимистично" относительно перспектив этих технологий.

Главный потенциал ИИ раскрывается именно в B2C-сегменте, уверен Кобозев. Это особенно касается мобильных приложений. "Очевидно, что смартфон - самый простой способ добраться до человека. Искусственный интеллект в приложениях может значительно ускорить проникновение технологий в жизнь каждого из нас", - считает представитель "Лиги цифровой экономики".