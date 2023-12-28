На Кубани направят 200 млн рублей на поддержку научных исследований в 2024 году

В регионе планируют провести не менее семи новых грантовых отборов и продолжить реализацию порядка 20 проектов

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Объем грантовой поддержки научных исследований и мероприятий, направленных на популяризацию науки, в Краснодарском крае в 2024 году будет увеличен почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом текущего года (116 млн рублей), и составит 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов.

"Общая сумма на поддержку исследований в 2024 году увеличится на 84 млн рублей в сравнении с текущим годом и составит 200 млн рублей. Увеличение объемов финансирования грантовой деятельности направлено в первую очередь на рост ежегодного размера гранта исследователям и расширение линейки конкурсов и мероприятий фонда", - сказал он.

По словам Анисимова, в следующем году планируется провести не менее семи новых грантовых отборов и продолжить реализацию порядка 20 проектов. Конкурсы будут направлены на поддержку проектов в области экологии и природопользования, социально-гуманитарных наук, новейших технологий в медицине, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. "В приоритете будет новое направление - научно-инновационные разработки, ориентированные на коммерциализацию научно-технической продукции. В этом году в данном конкурсе приняло участие 48 проектов 224 ученых Кубани, почти треть из них получили поддержку. К ключевым проектам можно отнести аэропалинологическую систему мониторинга окружающей среды и профилактики аллергических заболеваний, создание цифрового двойника объектов культурного наследия региона. Проекты будут реализовываться до конца 2025 года", - добавил Анисимов.

Кроме того, фондом запланировано более 10 мероприятий, направленный на развитие научно-просветительской деятельности. "В следующем году для повышения уровня компетенции ученых края мы проведем новую серию "Школы Кубанского научного фонда" на базе научно-исследовательских институтов и вузов региона. Для отбора молодых научных кадров и мотивации к построению карьеры ученого впервые пройдет форум-слет студенческих научных сообществ "оСНОвание", а также конкурс "Битва ученых Science Slam Kuban", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за три года на конкурсы фонда поступило порядка 780 заявок, грантовую поддержку получили 164 проекта. Общая сумма на поддержку исследований выросла на 75% - с 66 млн рублей в 2020 году до 116 млн рублей в 2023 году. Также повысилась более чем в два раза средняя сумма выделяемого гранта на проведение исследований научным коллективам - с 814 тыс. рублей в 2020 году до 1,7 млн рублей в текущем году.

Кубанский научный фонд был создан весной 2020 года по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Основным видом его деятельности является финансовое обеспечение научной и научно-технической деятельности. Фонд призван объединить науку и производства, а также способствовать развитию ведущих научных школ на Кубани.