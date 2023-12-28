В Аргентине решили отменить единую цену на книги в стране

Закон 25.542 обязывает издателей и импортеров печатной и цифровой продукции устанавливать единую розничную цену по всей стране, отмечает Infobae

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины решило отменить единую цену на книги на территории республики. Это следует из внесенного в парламент республики законопроекта с реформами, текст которого публикует портал Infobae.

"Отменить закон 25.542 о единой стоимости книг для населения", - говорится в статье 60 первой главы третьего раздела законопроекта "Об основах и отправных точках для свободы аргентинцев".

Infobae указывает, что закон 25.542, который планируется отменить, обязывает издателей и импортеров печатной и цифровой продукции устанавливать единую розничную цену на книги по всей стране. Таким образом, для покупателей конечная стоимость одного и того же издания, в том числе электронного, оставалась одинаковой во всех книжных магазинах на территории республики.

Ранее новое правительство Аргентины внесло в парламент законопроект с реформами, затрагивающими в том числе экономику, избирательное право и уголовный кодекс. Предлагаемые изменения также касаются образования, культуры, здравоохранения и обороны. Законопроект, в частности, предусматривает проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.

Правительство созвало внеочередную сессию парламента для рассмотрения некоторых законопроектов, в том числе упомянутого документа. У правящего альянса "Свобода наступает" нет большинства ни в одной из палат Конгресса. В Палате депутатов ему принадлежит 37 из 257 мест, в Сенате - 8 из 72. Внеочередная сессия началась 26 декабря и продлится до 31 января 2024 года.