Le Monde: банк BNP Paribas заподозрили в отмывании денег

Речь идет о сумме более €200 млн, отметила газета

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Французские следователи открыли предварительное расследование в отношении одного из крупнейших банков страны BNP Paribas по подозрению в отмывании денег через счета киприотской компании. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По ее данным, следователи полагают, что через счета зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые были открыты в французском банке, прошли "несколько сотен миллионов евро и долларов, возможно, сомнительного происхождения". Речь идет о сумме более €200 млн, которые были размещены филиалом банка BNP Paribas Securities Services в период с 2019 по 2021 год.

Газета отмечает, что французские власти заинтересовались операциями филиала BNP Paribas в связи с расследованием США финансовых потоков ЧВК "Вагнер", в рамках которого американскую сторону привлекла деятельность TCR International Limited.