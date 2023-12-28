Кабмин продлил сроки отправки требований об уплате налоговой задолженности в 2024 году

Указанный срок может быть увеличен не более чем на шесть месяцев, следует из материалов правительства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении предельного срока направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в 2024 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, указанный срок может быть увеличен не более чем на шесть месяцев.

Кроме того, устанавливается, что в течение 2024 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его вовсе.

Аналогичный порядок действовал и в 2023 году. Как отметили в кабмине, это позволило защитить тех налогоплательщиков, которые допускали ошибки при направлении уведомлений об исчислении авансовых платежей или по которым кредитными организациями не были своевременно переданы данные. Помимо этого, в условиях формирования единого сальдо расчетов с государством налогоплательщики могли провести дополнительную сверку с налоговым органом.

"Это также позволило смягчить условия перехода на единый налоговый счет и дало возможность привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негативных последствий", - указали в правительстве.