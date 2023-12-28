В РФ в 2025 году создадут платформу для разведки и разработки нефтегазовых месторождений

Как отметил доцент Новосибирского государственного университета Антон Дучков, в настоящее время для каждой задачи специалисты используют разные программные пакеты

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Единую цифровую платформу для решения задач нефтегазовой отрасли - геологоразведки, построения геологической модели, оценки запасов углеводородов и разработки нефтегазовых месторождений планируют создать в Новосибирске в течение двух лет. В настоящее время для каждой задачи специалисты используют разные программные пакеты, рассказал ТАСС доцент Новосибирского государственного университета (НГУ) Антон Дучков.

Для реализации проекта в декабре этого года создан консорциум, в который вошли Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, НГУ и резидент новосибирского технопарка компания "ННТЦ".

"Создан консорциум по разработке платформы для решения нефтегазовых задач. Для того, чтобы на разных этапах разведки и разработки месторождения специалисты пользовались не разными программными пакетами, а единой платформой. Основная идея состоит в том, чтобы обеспечить их взаимодействие и бесшовную передачу данных. Наша задача - в ближайшие год-два создать платформу", - сказал Дучков.

Ранее заведующий лабораторией сейсмогеологического и математического моделирования природных нефтегазовых систем ИНГГ СО РАН Владимир Конторович рассказывал ТАСС, что в институте разработан программный пакет W-seis для построения моделей геологического строения, оценки перспектив нефтегазоносности осадочных комплексов, детализации моделей залежей углеводородов и поиска новых нефтегазовых месторождений.

По словам Дучкова, пакет W-seis будет дополняться новым функционалом и модулями в НГУ в рамках программы "Приоритет-2030". Также ПО будет дополнено программными разработками компании "ННТЦ" по хранению и организации доступа к данным. После запуска платформы у специалистов из нефтегазовых компаний появится удобный инструмент, который может легко дополняться новыми модулями, что позволит быстро развивать и наращивать функционал платформы для нужд нефтегазовой отрасли.