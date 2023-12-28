Собянин: Москва экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран

Мэр Москвы отметил, что столичным экспортным центром "Моспром" за 2023 год было организовано 16 международных бизнес-миссий и 8 отраслевых выставок, во время которых столичные экспортеры провели более 2,4 тыс. бизнес-встреч

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москва упрочила лидерские позиции в 2023 году по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), и поставляет промышленные товары более чем в 145 стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования", - написал он в своем личном блоге.

Собянин рассказал, что четверть ННЭ Москвы - продукция машиностроения, продукция химической промышленности составляет 18% экспорта, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности - 4%, продажа за границу фармацевтики и косметики - 3%. "Несмотря на введенные в 2022 году санкции, производители смогли нарастить экспорт, прежде всего за счет увеличения товарооборота с давними партнерами - дружественными странами. Объем ННЭ московской продукции в них за три квартала текущего года вырос на более чем 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. От всего ННЭ города это около 90%", - отметил мэр.

По его словам, такой результат оказался возможным, благодаря многолетней выстроенной системы эффективной поддержки московской промышленности, включающей механизмы финансирования, кредитования и организацию площадок для диалога между потенциальными бизнес-партнерами. Отмечается, что столичным экспортным центром "Моспром" за 2023 год было организовано 16 международных бизнес-миссий и 8 отраслевых выставок, во время которых столичные экспортеры провели более 2,4 тыс. бизнес-встреч.

Кроме того, многие компании таким образом расширили свой бизнес: производитель литий-ионных аккумуляторных батарей для промышленной техники "КлинПауэр", производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока "Профотек", кондитерская фабрика "Монетный Двор Универс" и многие другие.

"Московская продукция успела отлично себя зарекомендовать на внутреннем рынке и активно выходит на экспорт, город обязательно будет оказывать всю необходимую поддержку", - заключил мэр.