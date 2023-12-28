Страны Персидского залива и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле

Документ состоит из 18 глав и, в частности, затрагивает цифровую торговлю, а также таможенные процедуры

ДУБАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщил секретариат организации.

"Его превосходительство генеральный секретарь ССАГПЗ Джассим Мухаммед аль-Будайви заявил, что подписание соглашения о свободной торговле между ССАГПЗ и Южной Кореей является историческим шагом на пути к экономической интеграции стран Персидского залива и укреплению торгово-экономических отношений между двумя сторонами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретариата организации.

Уточняется, что ССАГПЗ и Южная Корея подписали совместное коммюнике о завершении переговоров и достижении соглашения о свободной торговле. По словам аль-Будайви, стороны провели пять раундов консультаций. Документ состоит из 18 глав и, в частности, затрагивает цифровую торговлю, торговлю товарами и услугами, определяет порядок государственных закупок, а также таможенные процедуры.