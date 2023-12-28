Российский рынок акций в начале торгов незначительно растет

Курс доллара составлял 90,66 рубля, евро находился на уровне 100,95 рубля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрировал рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,07%, до 3 099,56 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 073,41 пункта (+0,44%).

К 10:19 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 098,81 пункта (+0,04%), а индекс РТС равнялся 1 076,43 пункта (+0,72%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 90,66 рубля (-0,67%), евро находился на уровне 100,95 рубля (-0,22%). Курс юаня равнялся 12,708 рубля (-0,22%).