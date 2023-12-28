"Уралвагонзавод" завершил контракты на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М

Их усовершенствовали с учетом опыта специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-центре концерна

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) успешно завершил контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Уралвагонзавод" успешно завершил контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. По ряду позиций предприятия концерна УВЗ уже вовсю работают над выполнением обязательств 2024 года. Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в российскую армию в 2022 году. Коллективы "Уралвагонзавода" и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения совершенствуют бронетехнику с учетом опыта ее применения в зоне СВО. Работа связана прежде всего с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач", - отметили в пресс-службе УВЗ.