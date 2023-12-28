КТК возобновил прокачку и отгрузку нефти после остановки в конце декабря из-за непогоды

Как уточнил консорциум, с 25 по 28 декабря транспортировку по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск остановили из-за затоваривания мощностей для хранения нефти

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум 22 декабря остановил перевалку нефти на морском терминале из-за непогоды, а затем и прокачку по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск, сейчас они возобновлены, сообщил КТК.

Как уточняет консорциум 22-26 декабря на морском терминале КТК была полностью остановлена перевалка нефти по погодным условиям, танкеры были отведены в районы ожидания. С 25 по 28 декабря транспортировка по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск была остановлена из-за затоваривания мощностей для хранения нефти, грузоотправители были своевременно уведомлены.

"Кратковременное улучшение погодных условий 26-27 декабря позволило консорциуму возобновить перевалку нефти на танкеры с выносных причальных устройств морского терминала (отгружено два танкера общим дедвейтом 218 тыс. тонн). Далее 28 декабря 2023 года отгрузка нефти была продолжена, и в настоящее время нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме", - сообщил консорциум.

КТК отмечает, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период на морском терминале КТК происходят регулярно и являются рутинным мероприятием.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.