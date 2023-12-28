Мишустин поручил подготовить паспорта проектов по выпуску отечественной техники

Речь идет о мегапроектах, которые касаются выпуска отечественных самолетов и судов, беспилотников, дизельных двигателей, станкоинструментальной, химической, электронной и радиоэлектронной продукции, а также развития атомной промышленности и производства сжиженного природного газа на основе российского оборудования и технологий

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил утвердить в 2024 году паспорта крупных проектов технологического суверенитета, предполагающих развитие производства, основанного на отечественных линиях разработки. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поручение дано по итогам состоявшейся 24 октября стратегической сессии, посвященной таким проектам. Обеспечить его выполнение поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову, зампреду правительства - главе Минпромторга Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

Как следует из материалов кабмина, речь идет о мегапроектах, которые касаются выпуска отечественных самолетов и судов, беспилотников, дизельных двигателей, станкоинструментальной, химической, электронной и радиоэлектронной продукции, а также развития атомной промышленности и производства сжиженного природного газа на основе российского оборудования и технологий.

Мишустин на профильной стратсессии отмечал, что успешный запуск и реализация таких проектов будут иметь в том числе и межотраслевой эффект, так как заказчиками их продукции, помимо самой промышленности, станут социально значимые сектора экономики, в том числе здравоохранение, топливно-энергетический, транспортный комплексы.

Ведомственные поручения

В рамках работы по этому направлению Минэкономразвития и Минпромторгу до 22 января 2024 года необходимо представить предложения по механизму определения заказчиков оборудования и продукции, создаваемых в результате реализации мегапроектов. Этим же министерствам вместе с Минобрнауки до 1 февраля 2024 года нужно подготовить предложения по модели управления жизненным циклом проектов. Курировать работу по данному направлению будут Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Минэкономразвития и Минпромторгу к 1 апреля 2024 года поручено представить предложения о поправках в законодательство о государственно-частном партнерстве в целях совершенствования его применения в сфере промышленности. Как уточняют в правительстве, внесение новых норм продиктовано тем, что для реализации мегапроектов необходимо взаимодействие государства и бизнеса, а также участие госкомпаний.

Что касается предложений по механизму принятия госкомпаниями долгосрочных обязательств по закупке продукции, производимой в рамках реализации мегапроектов, их до 20 марта 2024 года должны подготовить Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минтранс и Минэнерго.