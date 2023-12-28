Foxconn инвестировала свыше $55 млн в строительство завода в Бангалоре

Это второе предприятие тайваньской компании в Карнатаке, оно позволит создать около 50 тыс. рабочих мест, пишет The Economic Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Тайваньская корпорация Foxconn, занимающаяся производством электроники и сборкой смартфонов iPhone, инвестировала $55,2 млн в строительство нового завода в Бангалоре, столице штата Карнатака в Индии.

Как сообщает газета The Economic Times, инвестиции осуществлены через дочернюю компанию в Сингапуре Foxconn Singapore Private Limited. Строительство предприятия будет выполнять индийская "дочка" Foxconn - компания Foxconn Precision Engineering Private Limited.

Новый завод станет вторым предприятием тайваньской компании в Карнатаке. Его пуск в строй, как ожидается, позволит создать около 50 тыс. рабочих мест.

Инвестиции Foxconn в Индии сейчас составляют $8 млрд. Компания планирует увеличить их в пять раз к 2026 году и стать в стране ключевым производителем айфонов для американской технологической компании Apple. Индийское правительство поставило перед Foxconn задачу через три года поднять численность рабочих на своих предприятиях в стране с 35 тыс. в настоящее время до 200 тыс.

Тайваньская компания начала работать в южноазиатской республике в 2005 году. На настоящий момент в Индии действуют девять предприятий Foxconn с годовым оборотом $10 млрд. В 2023 году индийское правительство одобрило ее капиталовложения в размере $1 млрд в строительство завода по производству электроники в штате Телангана, производственных объектов в штатах Карнатака и Тамилнад.

В 2023 году Apple запустила сборку iPhone 15 на базе мощностей уже действующих заводов Foxconn в Тамилнаде, следуя плану развития производства за пределами континентального Китая. Масштабы сборки iPhone 15 в Индии во многом будут зависеть от поставок компонентов и скорости развития производственных линий на заводах Foxconn.