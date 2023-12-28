Производство ювелирных изделий из золота в России в 2023 году увеличилось почти на 20%

Оно достигло 30,8 млн украшений, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/ Производство ювелирных изделий из золота в РФ по итогам 2023 года увеличилось почти на 20%, до 30,8 млн украшений. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В 2023 году производство отечественных ювелирных изделий из золота увеличилось на 18%, составив 30,8 млн украшений. По данным Федеральной пробирной палаты в России, в 2023 году ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Если в 2022 году палата заклеймила 26 млн изделий, или 48,5 тонн, то в текущем году - уже 30,8 млн изделий, масса которых составила 55,5 тонн. Таким образом, производство золотых изделий в штуках за год выросло на 18,5%", - сказал он.

Что касается производства украшений из серебра, то совокупный объем поступивших на рынок отечественных и импортных изделий из этого металла увеличился на 28,9 млн изделий, достигнув 56,7 млн штук, отметил Моисеев.

"В 2018-2019 годах объем клеймения отечественных изделий из серебра составлял в среднем 18 млн изделий в год. А в 2023 году в ГИИС ДМДК зарегистрировали 43,7 млн серебряных изделий отечественного производства", - рассказал замминистра. Более чем двукратный рост, по его словам, объясняется отчасти восстановлением рынка, но основной эффект достигается за счет легализации. "Очевидно, что в систему вошел и тот объем изделий, который на клеймение ранее не предъявлялся. А значит, доля легального оборота существенно увеличилась - почти в 2,5 раза по сравнению с 2018-2019 годами", - пояснил Моисеев.

При этом замминистра уточнил, что уже во втором полугодии этого года количество новых участников рынка оборота драгметаллов превысило число ушедших, составив 1 393 против 957 соответственно.

"Что касается эффекта перерегистрации с одной системы налогообложения на другую, то разница в количестве участников рынка составила 3%. В четвертом квартале 2022 года на спецучете в Федеральной пробирной палате состояли 22 722 субъекта, а в четвертом квартале 2023 года - 22 049", - отметил он.