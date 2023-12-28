В России создадут новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки летчиков

Учебно-тренировочный самолет будет создан в однодвигательном варианте

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Конструкторы ОКБ им. А. И. Микояна (входит в ОАК - Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) работают над созданием нового учебно-тренировочного комплекса для подготовки летчиков, главным элементом которого станет однодвигательный самолет МиГ-УТС. Об этом сообщили в ОАК.

"Мы создаем максимально дешевый, максимально простой в эксплуатации - и в пилотировании, и в обслуживании - однодвигательный самолет, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к этапу основной подготовки", - рассказал директор ОКБ им. А. И. Микояна Андрей Недосекин, слова которого опубликованы в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

В ОКБ отметили, что новый учебно-тренировочный самолет будет создан в однодвигательном варианте, чтобы он был более доступным по цене и недорогим в эксплуатации.