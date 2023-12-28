"Росэнергоатом" отметил развитие сотрудничества РФ с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Как отметил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, стороны "разговаривают на одном языке"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС развивается, стороны "разговаривают на одном языке". Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

"Процесс сотрудничества с МАГАТЭ при всех непростых, дискуссионных моментах идет, развивается. Действительно, можно достаточно уверенно говорить, что мы разговариваем на одном языке", - сказал он.

Карчаа прокомментировал распространяемый украинскими СМИ фейк о том, что Россия использует станцию в качестве огневой позиции. "Эти разговоры о том, что мы используем Запорожскую атомную станцию в качестве площадки для размещения тяжелой техники, в частности РСЗО, этот бред начали "гулять" летом 2022 года. Все приезды того же [генерального директора МАГАТЭ] Рафаэля Гросси так или иначе сопровождались демонстрацией того, что ничего подобного не было и не планируется, - указал он. - Есть понятие ядерной безопасности, оно для нас не пустой звук".

Как подчеркнул Карчаа, никакой тяжелой артиллерии и наступательной техники на территории Запорожской АЭС не было, нет и не будет. "Единственное, что есть на Запорожской атомной станции, - это лаборатории войск РХБЗ, они в броне. Это сложнейшее, уникальное оборудование для мониторинга и контроля за радиационной безопасностью, биологической, химической. Оно в броне, что в принципе в условиях военного времени обусловлено [необходимостью], но эта техника была продемонстрирована неоднократно инспекторам МАГАТЭ", - заключил он.

Эксперты МАГАТЭ работают на станции с сентября 2022 года, когда после первого визита Гросси на ЗАЭС была создана постоянная наблюдательная миссия.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект взяли под контроль российские силы.