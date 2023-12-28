"Уралхим" отправил гуманитарную партию удобрений в Нигерию

Поставка осуществляется при содействии Всемирной продовольственной программы ООН

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа "Уралхим" отправила из Латвии гуманитарную партию объемом более 34 тыс. тонн калия в Нигерию, сообщила компания.

Поставка осуществляется при содействии Всемирной продовольственной программы ООН. "Уралхим" оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.

Партия для Нигерии является пятой гуманитарной поставкой удобрений группы в Африку. С конца 2022 года "Уралхим" бесплатно направил континенту более 134 тыс. тонн удобрений: свыше 111 тыс. тонн из портов и со складов Евросоюза при поддержке программы ООН в Малави, Кению, Зимбабве и теперь - в Нигерию.

Группа "Уралхим" намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. тонн минеральных удобрений.