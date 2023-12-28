Число межотраслевых проектов Московского инновационного кластера выросло втрое

С 2019 по 2022 год включительно совокупный оборот участников кластера превысил 42 трлн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Количество межотраслевых проектов в Московском инновационном кластере выросло почти в три раза за год и составило 114. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Там напомнили, что Московский инновационный кластер (МИК) в течение пяти лет объединяет производителей, высокотехнологичные компании, представителей вузов и госкорпораций, малый и средний бизнес со всей страны. К нему присоединилось больше 37 тыс. предприятий из 82 субъектов России. С 2019 по 2022 год включительно совокупный оборот участников кластера превысил 42 трлн рублей. Для эффективного взаимодействия внутри экосистемы создано более 10 межотраслевых объединений.

"К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тыс. участников, около 300 из них - с января. Число совместных проектов за год выросло почти в три раза - до 114. Они относятся к таким направлениям, как робототехника, новые материалы, автомобилестроение, пищевое производство, медицина и спорт", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что посмотреть полный список объединений и подать заявку на вступление в одно из них можно на сайте i.moscow.

"Кластеризация - один из эффективных инструментов развития критически важных сфер промышленности. Межотраслевые промкластеры позволяют ведущим предприятиям совместно разрабатывать и производить высокотехнологичную продукцию. Сегодня в столице действует четыре таких объединения, куда вошли уже больше 130 компаний. Это кластеры фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем, открытый в индустриальном парке "Руднево" в 2023 году", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.