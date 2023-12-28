Президент Бразилии утвердил второе за год повышение МРОТ

Размер минимальной заработной платы в стране увеличится почти на 7% с 1 января 2024 года

ГАВАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ о повышении минимальной зарплаты почти на 7% с 1 января 2024 года. Об этом сообщил лидер проправительственного меньшинства в Палате депутатов Бразилии (нижней палате парламента) Жозе Гимарайнш на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Президент Лула да Силва подписал указ о корректировке минимальной заработной платы, которая увеличится до 1412 реалов ($292,4) в начале [2024] года", - написал депутат.

Таким образом, увеличение МРОТ составит 6,8%. Действующий размер минимальной заработной платы, который составляет 1320 реалов, установлен в мае 2023 года после предыдущего повышения.

Ранее президент Бразилии заявлял, что к концу 2023 года заработные платы получат реальный прирост выше инфляции. Согласно данным Бразильского института географии и статистики, накопленная инфляция с начала года по состоянию на ноябрь составила 4,68%.