Кабмин утвердил правила распределения букмекерских отчислений на развитие спорта

Правительство также утвердило правила предоставления отчета о распределении и расходовании средств, полученных от Единого регулятора азартных игр

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российское правительство утвердило вступающие в силу с 2024 года правила распределения целевых отчислений, которые букмекеры передают на развитие профессионального, детского и массового спорта. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В документе определяется порядок, согласно которому Единый регулятор азартных игр будет перечислять средства, получаемые от букмекеров. Как следует из материалов правительства, в отношении ставок, принятых на соревнования, проводимые общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, объединяющими российские и иностранные спортивные клубы, средства будут перечисляться букмекерами пропорционально сумме принятых ставок.

Порядок распределения средств

Что касается оставшихся средств, их самая большая доля, составляющая 50%, будет направляться профессиональным спортивным лигам, объединяющим российские и иностранные клубы, и общероссийским спортивным федерациям, организующим соревнования по видам спорта, аналогичным тем, на результаты которых принимаются ставки.

Еще 20% будет направляться спортивным федерациям, спортсмены которых заняли призовые места на последней по времени проведения Олимпиаде. Другие 20% будут получать спортивные федерации, чьи спортсмены принимали участие в последних Олимпийских играх.

Также 5% будет распределяться между спортивными федерациями, которые представляют виды спорта, включенные в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр. Такая же доля отчислений будет направляться спортивным федерациям, представляющим виды спорта, не включенные в программу Олимпиады, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

Другие решения

Кабинет министров также утвердил правила предоставления отчета о распределении и расходовании средств, полученных от Единого регулятора азартных игр. В них указывается, что такие отчеты спортивные федерации и профессиональные лиги со следующего года будут предоставлять в Минспорт России ежеквартально.

Помимо этого, подписано постановление, определяющее требования к содержанию запросов, которые спортивные федерации могут отправлять в регулятор. Речь идет о пари, заключенных профессиональными спортсменами, тренерами и судьями, участвующими в соревнованиях, проводимых под эгидой этих федераций или лиг. "Контроль за спортсменами, тренерами и судьями необходим для того, чтобы они не могли играть на ставках, используя возможности своего положения", - пояснили в правительстве.