Полпред УрФО назвал развитие инфраструктуры округа в 2023 году динамичным

Одно из значимых достижений - ввод к концу года 9 млн кв. м жилья при плане 8,5 млн кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Текущий год стал периодом динамичного развития инфраструктуры в Уральском федеральном округе (УрФО), одно из значимых достижений - ввод к концу года 9 млн кв. м жилья при плане 8,5 млн кв. м. Такую оценку дал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"2023 год стал годом динамичного развития инфраструктуры регионов по национальным и федеральным проектам. Обновлялись дороги, шло благоустройство дворов и общественных территорий, продолжалось переселение жителей из аварийных домов. Одним из самых значимых достижений станет ввод жилья: по предварительным данным регионов, он будет рекордным для округа. Ожидаем ввод 9 млн кв. м", - приводятся слова Якушева в сообщении на официальном сайте полпреда.

Отмечается, что за 2023 год обновлено 9,3 млн кв. м дорог, благоустроено 144 двора и 359 общественных мест, а также переселено из аварийного жилья 27,5 тыс. человек.