Самолет МС-21 получил одобрение на перевозку 211 пассажиров

Как отметили в ОАК, испытания самолета подтвердили соответствие нормам авиабезопасности, а также функционирование аварийно-спасательного оборудования

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Самолет МС-21 получил одобрение на перевозку максимального количества пассажиров - 211 человек. Об этом говорится в сообщении ОАК.

"Специалисты ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Ростеха) в рамках программы сертификации успешно провели наземные испытания по аварийной эвакуацию пассажиров и членов экипажа самолета МС-21. По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров, - до 211 человек", - отмечается в сообщении.

Испытания самолета подтвердили соответствие нормам авиабезопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования. Испытания проводились на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона. С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также члены экипажа (три члена летного экипажа и пять бортпроводников), говорится в сообщении.

"Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило81,7 секунды. Отчет по результатам испытаний был утвержден Авиационным регистром Российской Федерации. Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную", - отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации - генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, слова которого приводятся в сообщении.

"Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации самолета МС-21. Новую перспективную авиатехнику российского производства очень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолета МС-21 - компания "Яковлев", - прокомментировал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.