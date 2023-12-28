Смычку электросетей Литвы с Польшей проложат по суше в целях безопасности

Также это "обойдется намного дешевле", заявил министр энергетики балтийской республики Дайнюс Крейвис

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Маршрут прокладки смычки электросетей Литвы с Польшей диктуют в том числе вопросы безопасности, поэтому сухопутное соединение предпочтительнее морского. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил министр энергетики балтийской республики Дайнюс Крейвис.

"Достигнута договоренность, что смычка будет проложена не по дну Балтийского моря, а по суше, что обеспечивает большую безопасность", - сказал он.

Как пояснил министр, решено осуществить прокладку электроэнергетического оборудования параллельно трассе международного железнодорожного маршрута Rail Baltica. "К тому же это обойдется намного дешевле", - отметил он. По словам Крейвиса, стоимость смычки по дну Балтики первоначально оценивалась в €800 млн, но в результате роста цен возросла до €1,7 млрд.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации электросетей с Европой через Польшу, завершение которого первоначально планировалось на конец 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы в 2024 году. Намечен компромиссный вариант завершения в феврале 2025 года.

В апреле Литва успешно провела тестирование работы своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности ранее вызывали в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации.