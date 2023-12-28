Ростехнадзор приостановил добычу угля на нескольких шахтах Кузбасса

С 21 по 27 декабря Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено восемь протоколов о временном запрете деятельности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Добыча угля приостановлена в нескольких шахтах Кемеровской области, написал в Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 21 по 27 декабря 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 8 протоколов о временном запрете деятельности", - написал Виль.

Так, 25 декабря введен запрет на добычу угля в лаве №21-1-11 шахты "Ольжерасская-Новая" (ПАО "Южный Кузбасс") за несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки. Также приостановлена добыча угля и проведение подготовительных выработок на шахтоуправлении "Талдинское - Кыргайское" за остановку вентилятора главного проветривания, что привело к возгоранию угля в бункере углеподачи воздухонагревательной установки. Добыча угля приостановлена в лаве №3-2-2- шахты "Распадская-Коксовая" за эксплуатацию ТУ с нарушением требований безопасности и в лаве №4-6-37 шахты "Распадская", где был травмирован работник.

Кроме этого, приостановлена деятельность подрядной организации "Горно-транспортный сервис" в шахте "Чертинская-Коксовая" ("ММК-Уголь"). Компания не предоставила сведения по обучению работников.