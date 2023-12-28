МТС учредила компанию "Цифровой контроль", ориентированную на создание ПО

Главой назначен Виктор Каспаров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа МТС создала компанию "Цифровой контроль", основным видом деятельности которой является разработка компьютерного программного обеспечения, следует из данных ЕГРЮЛ. В пресс-службе МТС отказались прокомментировать ТАСС создание нового юрлица.

Общество зарегистрировано 25 декабря 2023 года с уставным капиталом в 10 млн рублей. Главой ООО "Цифровой контроль" назначен Виктор Каспаров, который, по данным базы СПАРК, на данный момент управляет только этой компанией.

В графах о дополнительных видах деятельности общества указаны оптовая торговля компьютерами и софтом, а также электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастями, и управление компьютерным оборудованием.