Голикова: совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году составили 40 млрд рублей

Вице-премьер РФ заявила, что это "фактически допандемийный период"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году составили более 40 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда кино Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 млрд рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция. И что очень важно, из этой суммы 28 млрд обеспечено российскими кинофильмами", - сказала она.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщил, что кинотеатры в России могут закрыть 2023 год с общими сборами в объеме 35 млрд рублей, из них 75% обеспечат российские фильмы. Член АВК Роман Исаев ранее сообщал, что кинотеатры в РФ закроют 2023 год с ростом на 67% по бокс-офису и 54% - по зрителям.

"Я думаю, что когда мы будем подводить итоги 2024 года, объем нашего кинорынка еще больше возрастет, поскольку мы видим, как серьезно возрастает российский кинематограф", - добавила Голикова.