В Нижнем Новгороде в 2024 году пройдет конференция ЦИПР

Город принимает конференцию в пятый раз

ТАСС, 28 декабря. Нижегородская область в 2024 году в пятый раз примет конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), она пройдет с 22 по 24 мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

"Определены даты конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в 2024 году - она пройдет 22-24 мая. Нижний [Новгород] примет ЦИПР в пятый раз. С каждым годом ЦИПР приобретает все больший вес. Здесь принимаются решения, от которых зависит развитие всей IT-отрасли", - отметил Никитин.

По его словам, в 2023 году на площадке ЦИПР работали восемь иностранных делегаций. "Работаем над тем, чтобы в 2024-м их было еще больше. Нам есть что показать - в регионе очень сильное IT-сообщество. По уровню развития индустрии разработки ПО уступаем только Москве и Санкт-Петербургу", - написал губернатор.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" - представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики.