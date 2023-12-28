Молдавская NordGaz Furnizare оспорит в суде блокирование своей деятельности регулятором

Директор NordGaz Furnizare Александру Гросу сообщил, что компания расценивает действия НАРЭ и Vestmoltransgaz как умышленную диверсию

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Молдавская энергетическая компания NordGaz Furnizare, которая анонсировала льготные цены на газ для потребителей Молдавии, оспорит в суде решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) о приостановлении действия лицензии на поставки. Об этом сообщил в ходе брифинга директор компании NordGaz Furnizare Александру Гросу, обвинив власти в саботаже поставок газа.

"Мы расцениваем действия НАРЭ и Vestmoltransgaz как умышленную диверсию с целью блокировки нашей деятельности. Они будут оспариваться в национальных и международных судах", - сказал Гросу. По его словам, компания также направила жалобу в Энергетическое сообщество.

Как сообщило на прошлой неделе НАРЭ, решение о приостановлении действия лицензии сроком на три месяца было принято на основании жалобы компании Vestmoltransgaz, которая управляет газотранспортной сетью страны. Она обвинила NordGaz Furnizare в несанкционированном отборе газа. Гросу отметил, что проблема носит технический характер и касается незначительных объемов газа, поэтому могла быть с легкостью решена на двустороннем уровне, если бы NordGaz Furnizare была проинформирована об этом. Глава NordGaz Furnizare заявил, что компания не может начать поставки газа в Молдавию так как сталкивается с многочисленными преградами, за которыми, по его мнению, стоит действующее правительство.

Ранее NordGaz Furnizare обещала обеспечить потребителей гагаузской автономии Молдавии газом по 10 леев ($0,5) за 1 куб. м, что примерно на 40% дешевле, чем получают потребители Молдавии. Поставки более дешевого газа анонсировала парламентская оппозиция. В правительстве Молдавии эти заявления назвали спекуляциями.

Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране с требованием отставки президента Майи Санду. Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз - до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).