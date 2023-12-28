В Брянской области ФАС раскрыла картель в сфере капремонта многоквартирных домов

Нарушителям грозят оборотные штрафы

ТАСС, 28 декабря. ФАС выявила картельный сговор при проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Брянской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Участники торгов договорились не снижать цену в закупочных процедурах, проводимых Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области. ФАС России признала 39 организаций и 7 предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство при проведении 460 закупочных процедур", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, общий размер начальных (максимальных) цен договоров составил более 2 млрд рублей. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 178 УК РФ.

Как сообщает ФАС, раскрытию картеля способствовало эффективное межведомственное взаимодействие с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственным департаментом МВД России.