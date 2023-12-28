Дочерняя компания "Норникеля" выпустила ЦФА на металлы платиновой группы

Выпуски состоялись на блокчейн-платформе "Атомайз"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания ГМК "Норильский никель" по цифровизации металлов "ДжиПиЭф инвестментс" провела четыре выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на металлы платиновой группы (платина, палладий, рутений и иридий) на общую сумму около 2,5 млн руб. Выпуски состоялись на блокчейн-платформе "Атомайз", говорится в сообщении ГМК.

"Суммарно выпуск состоит из 1 255 цифровых финансовых активов или токенов, на общую сумму около 2,5 млн руб. Один токен равен 1 г металла", - сказано в сообщении "Норникеля". Первые выпуски токенов на металлы платиновой группы стали адресными - для трех частных инвесторов.

Срок обращения цифровых активов на металлы платиновой группы равен году, но предусмотрено несколько периодов досрочного погашения. Инвестор может выбрать комфортную дату погашения и зафиксировать прибыль в тот момент, когда цена на металлы особенно привлекательна, отметили в компании.

"Цена каждого токена на платину или палладий на момент выпуска, покупки или продажи равна вечерней цене Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов по состоянию на предыдущий рабочий день, пересчитанной по курсу рубля к доллару, установленному Банком России тоже на предыдущий рабочий день. Для рутения и иридия используется цена, публикуемая британской химической компанией Johnson Matthey", - уточнили в "Норникеле".

Сейчас финансовые инструменты с привязкой к металлам "Норникеля" доступны только квалифицированным инвесторам, но в будущем их смогут покупать любые клиенты банков-партнеров с доступом к блокчейн-платформе "Атомайз".

"ДжиПиЭф инвестментс" - дочерняя структура "Норникеля", созданная для развития цифровых проектов компании. "ДжиПиЭф инвестментс" разрабатывает для инвесторов в России публичные выпуски ЦФА с привязкой к корзинам ряда цветных и драгоценных металлов: никеля, меди, платины, палладия и золота.