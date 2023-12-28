Налоговые проверки принесут в бюджет РФ 200 млрд рублей в 2023 году

Руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что налоговые проверки не могут обеспечить доходную часть бюджета страны, но нужны для поддержания дисциплины

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Налоговые проверки принесут в бюджетную систему России в 2023 году 200 млрд рублей при общих доходах в 46,4 трлн рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на лекции общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Чтобы вы просто понимали соразмерность цифр: у нас бюджет с вами общий у страны в этом году будет примерно 46,4 трлн рублей. Из них знаете сколько мы налоговыми проверками соберем? 200 млрд [рублей]", - сказал он.

Егоров подчеркнул, что налоговые проверки не могут обеспечить доходную часть бюджета страны, но нужны для поддержания дисциплины.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.