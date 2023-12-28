Любимова сообщила об увеличении сборов российского кино в прокате

По словам министра культуры, они достигли 28 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совокупные сборы российского кино в прокате выросли в два раза в 2023 году и достигли 28 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Задача, которая ставилась [правительством РФ] перед отраслью, перед министерством, - удержание доли национальных фильмов на уровне 30% и совокупность сборов российского кино должна была быть до 13 млрд рублей. Теперь мы фиксируем долю национальных фильмов не 30%, а 70%, а совокупные сборы не 13, а 28 [млрд рублей]", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году составили более 40 млрд рублей.

Любимова также рассказала, что кинотеатры успешно пережили кризис, связанный с уходом из России кино от голливудских мейджоров. "В 2021 году у нас было 2 179 кинотеатров, в 2023 году у нас 2 279 и почти 6 тыс. залов. Количества кинотеатров стало больше, это очень радует, потому что на данный момент кризис миновал. Совершенно очевидно, что не только американский кинематограф интересует нашего зрителя", - добавила министр.