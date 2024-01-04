Эксперты ожидают среднюю цену нефти в 2024 году на уровне $80-85 за баррель

На цену окажут влияние фундаментальные факторы, включая предстоящие президентские выборы в США и дальнейшие действия стран ОПЕК+

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Цена нефти марки Brent в 2024 году будет в среднем составлять $80-85 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, уровень цен будет традиционно зависеть от баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, на который в этом году окажут влияние фундаментальные факторы, включая предстоящие президентские выборы в США и дальнейшие действия стран ОПЕК+.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев ожидает, что котировки Brent в 2024 году будут находиться в диапазоне $75-85 за баррель, а котировки Urals - в диапазоне $60-75 за баррель. "Многое будет зависеть от спроса в развитых странах, но в 2024 году мы проходим большой электоральный цикл, включая выборы президента США, а это с большой вероятностью - новые экономические и бюджетные стимулы, что, конечно, будет поддерживать и спрос на нефть", - полагает эксперт.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин прогнозирует среднегодовую цену Brent на уровне $80 за баррель и цену Urals в $65 за баррель. Согласно его оценке, замедлившийся перед рождественскими праздниками спрос на нефть в мире будет слабым в течение первого квартала, поэтому котировки будут под давлением. "Далее будет восстановление, основные надежды связаны с развивающимися экономиками в стадии активной индустриализации, - считает Касаткин.

С тем, что в последнее время на нисходящую динамику цен влиял и продолжит влиять до конца первого квартала 2024 года низкий сезонный спрос, согласен начальник дирекции мировых рынков департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Алмаз Ихсанов. "При этом в 2024 году на ситуацию с нефтяными ценами будет влиять соотношение спроса и предложения на рынке, которое будет определяться не только сезонными, но и целым рядом иных фундаментальных разнонаправленных факторов, основными среди которых будут темпы роста деловой активности в США и Китае, денежно-кредитная политика мировых ЦБ, решения ОПЕК+ после первого квартала 2024 года, а также динамика добычи в США", - сказал эксперт.

Управляющий активами "БКС мир инвестиций" Виталий Громадин полагает, что котировки Brent в 2024 году окажутся выше - в среднем $90 за баррель. Он отмечает, что последняя "скомканная" встреча ОПЕК+ заставила участников рынка усомниться в возможности альянса поддерживать цену Brent в прежнем диапазоне $80-100 за баррель. Поэтому, подчеркивает эксперт, сохранение единства в ОПЕК+ выглядит ключевым фактором для нефтяного рынка. "Саудовскую Аравию может не устроить выполнение квот, и в таком случае лечение - очередная шоковая терапия низкими ценами. То есть Саудовская Аравия в моменте максимально нарастит поставки, чем уронит цены на экстремально низкие уровни и напомнит странам-экспортерам, зачем надо сохранять дисциплину", - допускает он.

При этом Громадин сомневается, что такой "урок" при его возможности продлится долго, поскольку для бюджета Саудовской Аравии необходима цена Brent в $91 за баррель. "К тому же в королевстве не теряют надежды разместить акции национальной нефтяной компании Saudi Aramco на международной площадке, а для этого нужны высокие цены на нефть", - добавил эксперт.