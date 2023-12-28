Молдавия введет электронную очередь на границе для автоперевозчиков с 2024 года

Нововведение призвано упростить пересечение территории страны, которая стала транзитной зоной для украинского зерна и другой продукции

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Электронная очередь для автоперевозчиков на границе Молдавии будет запущена с началом нового года, информирует пресс-служба правительства.

"Кабинет министров утвердил положение о работе информационной системы для организации электронных очередей на границе. <…> Предварительное программирование в пунктах пересечения государственной границы будет доступно уже с начала 2024 года", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что перевозчики смогут запланировать точное время пересечения границы, зарегистрировавшись в виртуальной очереди еще до начала движения транспортного средства к пункту пропуска.

Нововведение призвано упростить пересечение территории Молдавии, которая стала транзитной зоной для украинского зерна и другой продукции из этой страны.