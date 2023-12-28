Суд признал банкротство турбазы "Сосновый бор" в Волгоградской области

В отношении компании введена процедура наблюдения

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротство ООО "Сосновый бор", бенефициаром которого является предприниматель Владимир Зубков - один из виновных в поджоге дома главы волгоградского региона Андрея Бочарова, квалифицированном как теракт. В отношении компании введена процедура наблюдения, следует из информации, размещенной в картотеке суда.

"Суд определил <…> признать заявление Волколуповой Татьяны Евгеньевны о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью ООО "Сосновый бор" обоснованным. Ввести в отношении ООО "Сосновый бор" процедуру наблюдения. <…> Включить требование Волколуповой Татьяны Евгеньевны в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Сосновый бор" в размере 23 861 530,24 рублей, в том числе 5 330 000 рублей неустойки", - говорится в определении суда.

По данным "Спарк-Интерфакс", бенефициаром и учредителем ООО "Сосновый бор" является Владимир Зубков, он владеет долей компании в 66%. Остальная часть принадлежит Волколуповой, которая подала заявление в суд о признании организации банкротом. Ранее предпринимателю Зубкову суд назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима по обвинению в поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова, квалифицированном как теракт.

"Сосновый бор" - некогда одна из самых популярных турбаз Волгограда, которая была закрыта осенью 2021 года после решения суда о принудительном сносе объектов самовольного строительства. Незадолго до закрытия базы отдыха уголовное дело было возбуждено в отношении председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, которая пообещала жене предпринимателя Зубкова за 2,5 млн рублей помочь оформить документы для спасения турбазы от закрытия. Добрынина была уволена и позже приговорена к двум годам колонии общего режима.