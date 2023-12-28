В "Великом камне" намерены разрабатывать систему безопасности для больших объемов данных

В частности, речь идет о защите от таргетированных атак, сообщила пресс-служба парка

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Новый резидент белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" будет заниматься разработкой системы безопасности больших объемов данных, в частности защиты от таргетированных атак. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"28 декабря в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Научно-техническое байтстроение" (КНР), - говорится в сообщении. - Резидент парка будет осуществлять разработку комплексных решений для обеспечения безопасности больших объемов данных, в частности защиты от таргетированных атак".

Инициатором проекта является китайская компания Hangzhou Baseline Digital Technology Co. Отмечается, что компания организует собственный дата-центр для экономически эффективного обеспечения всех услуг необходимой инфраструктурой.

Индустриальный парк "Великий Камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи Национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране.